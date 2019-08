Le previsioni meteo per domenica 1 settembre

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare italiana la giornata di domenica 1 settembre inizierà con cielo coperto da Nord a Sud. Peggiorerà poi nel corso della mattinata, con rovesci e temporali previsti in Alto Adige, nel bellunese, nell’alto Piemonte, nell’Appennino tosco-emiliano e tra Umbria e Lazio. Nel pomeriggio sono previsti temporali anche nel centro della Sardegna e in Sicilia nel trapanese. Il tempo dovrebbe ritornare stabile nelle ore serali. Sono poi previste piogge notturne in Lombardia, Piemonte, Umbria e Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.