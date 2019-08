Meteo: le previsioni per domani, sabato 31 agosto

Nel weekend purtroppo non tornerà il bel tempo: le previsioni meteo dicono che continuerà a essere nuvoloso in tutta Italia e a tratti anche piovoso, ma solo in alcune zone. In particolare, di sabato la giornata comincerà con piogge in Trentino-Alto Adige e intorno a Piacenza, mentre in tutte le altre regioni sarà nuvoloso. Poi di pomeriggio peggiorerà tra Lazio e Abruzzo, in Sardegna meridionale, intorno a Genova, nel verbanese e nel bellunese. Di sera e di notte, invece, rimarrà nuvoloso, ma non dovrebbe piovere da nessuna parte con l’eccezione della provincia di Nuoro.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la giornata sarà grigia e nuvolosa da mattina a sera, ma non dovrebbe piovere.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la giornata di sabato sarà esattamente come quella di Roma, per cui (salvo sorprese) non dovrebbe piovere.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.