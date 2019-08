Le foto delle alluvioni in Spagna

Da lunedì pomeriggio a Madrid e nelle regioni circostanti ci sono stati temporali e piogge molto forti che hanno causato danni e allagato le strade: alcune si sono trasformate in torrenti di fango che hanno travolto auto, cassonetti della spazzatura e tutto quello che incontravano. Una delle zone più danneggiate è Arganda del Rey, a circa 30 chilometri a sud-est di Madrid, dove sono caduti 46,5 litri di pioggia al metro quadro insieme alla grandine, che gli abitanti hanno spalato come fosse neve. Secondo il servizio meteorologico spagnolo Aemet, lunedì nel cielo di Madrid ci sono stati più di 9.300 fulmini; alcune strade e stazioni della metro sono ancora chiuse mentre l’aeroporto di Barajas è di nuovo in funzione dopo che ieri erano stati sospesi alcuni voli.

Sempre ieri, il numero per le emergenze ha risposto a più di 1.134 chiamate a Madrid dovute ai danni della pioggia e i vigili del fuoco sono intervenuti in più di 200 incidenti. Ora, secondo Aemet, il maltempo si sta spostando a est, verso Alicante, Murcia, Valencia e le isole Baleari; proseguirà fino a mercoledì, quando si sposterà nell’Italia settentrionale.