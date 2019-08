Fiorentina-Napoli in TV e in streaming

Fiorentina-Napoli è l’anticipo delle 20.45 della prima giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Nella passata stagione la Fiorentina ha concluso il campionato salvandosi all’ultima giornata. Ora però riparte con molto più entusiasmo, dopo l’acquisto del club da parte del facoltoso imprenditore italoamericano Rocco Commisso e il suo primo grande colpo di mercato, l’esterno francese Franck Ribery. Il Napoli invece si appresta a iniziare la seconda stagione con Carlo Ancelotti. Anche quest’anno la dirigenza non ha venduto nessun titolare e ha mantenuto intatto il gruppo che da due stagioni è la seconda squadra della Serie A. Gli acquisti di Kostas Manolas e Hirving Lozano hanno inoltre rinforzato la difesa e l’attacco. Lozano però non è ancora disponibile.

Dove vedere Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3) Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens