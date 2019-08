Franck Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina

La Fiorentina ha annunciato l’ingaggio dell’esterno offensivo francese Franck Ribery con un contratto della durata di due stagioni. Ribery ha 36 anni, è francese ed è considerato uno dei più grandi attaccanti europei degli ultimi decenni. Nelle ultime dodici stagioni è stato protagonista di uno dei periodi più vincenti nella storia del Bayern Monaco, squadra con cui ha vinto 9 campionati tedeschi, 7 coppe nazionali e la Champions League del 2013, alla quale vanno aggiunte anche la Supercoppa UEFA e il Mondiale per club. È stato più volte vicino al Pallone d’Oro e vice campione del mondo con la Francia nel 2006. Per la Fiorentina del nuovo proprietario Rocco Commisso, si tratta del primo grande acquisto di mercato.

Al termine dell’ultima stagione Ribery ha lasciato il Bayern insieme all’altro grande attaccante della squadra, l’olandese Arjen Robben, con il quale ha formato una delle coppie di esterni più forti di sempre. Robben però ha scelto di ritirarsi, mentre Ribery continuerà a giocare: per restare in un campionato competitivo ha rifiutato diverse ricche offerte provenienti da Russia, Cina e dai campionati arabi. Nonostante l’età e i numerosi infortuni subiti nel corso della carriera, nelle ultime tre stagioni con il Bayern ha giocato sempre più di trenta partite fra campionato e coppe. Il suo preparatore fisico personale, l’italiano Gianni Bianchi, ha detto che ha bisogno di una preparazione specifica ma che dal punto di vista fisico è integro e in grado di disputare una stagione intera. Parla già un discreto italiano e a Firenze sarà il giocatore più esperto in una rosa con molti giovani promettenti.