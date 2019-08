La compagnia aerea Qantas sperimenterà voli diretti da 20 ore

La compagnia aerea australiana Qantas ha confermato che effettuerà tre voli di prova per capire se sarà possibile in futuro introdurre voli diretti che durino 20 ore. I voli di prova partiranno da New York e Londra e avranno come destinazione Sydney: i primi dureranno circa 19 ore, mentre i secondi dureranno più di 20 ore. Attualmente il volo diretto più lungo in termini di tempo è quello di Singapore Airlines che collega Newark (Stati Uniti) a Singapore, che dura 18 ore e 45 minuti. Il volo più lungo di Qantas è stato invece introdotto nel 2018 e collega Londra a Perth, sulla costa ovest dell’Australia: dura 17 ore e 20 minuti. Nessun aereo commerciale ha mai volato direttamente da New York all’Australia, mentre da Londra a Sydney era stato effettuato un volo nel 1989 con 23 persone a bordo per inaugurare il Boeing 747-400.

Il test rientra nella cosiddetta “Operation Sunrise” (“Operazione Alba”), che Qantas aveva annunciato per la prima volta nel 2017 e che aveva come scopo la realizzazione dei primi voli diretti Londra-Sydney e New York-Sydney. I voli di prova verranno realizzati con dei Boeing 787-9s, ma in futuro potrebbero essere usati gli Airbus A350 o i Boeing 777X (questi ultimi non sono ancora operativi e effettueranno il loro primo volo alla fine del 2019). Al momento non è stato trovato un accordo con nessuno dei due produttori di aerei, ma Qantas si aspetta di farcela per la fine dell’anno.

I voli di prova partiranno tra ottobre e dicembre: non avranno a bordo passeggeri ma solo circa 40 membri dell’equipaggio. I test serviranno sia a capire come reagiranno gli aerei in termini di sicurezza e di affidabilità, sia a valutare gli effetti di un volo così lungo sul fisico delle persone a bordo. I medici del centro di ricerca Charles Perkins di Sydney analizzeranno il ritmo sonno/veglia del personale a bordo, il loro consumo di cibo e di bevande, i loro movimenti e le loro reazioni alla luce e agli stimoli esterni ricevuti durante il volo, mentre i ricercatori della Monash University di Melbourne studieranno la variazione dei livelli di melatonina nei piloti durante i voli. Inoltre i piloti indosseranno dei dispositivi che registreranno l’attività del loro cervello e monitoreranno la loro capacità di restare vigili molto a lungo.

Il CEO di Qantas, Alan Joyce, si è detto entusiasta nel poter annunciare questi primi voli di prova, ma ha comunque ribadito che bisognerà valutarne i risultati per poter ufficializzare le nuove tratte. «I voli molto lunghi ovviamente pongono delle domande circa il benessere e il comfort dei passeggeri e dell’equipaggio. Questi voli di prova forniranno dati preziosi per rispondere a queste domande», ha detto Joyce. «Per quanto riguarda i clienti, la cosa fondamentale sarà ridurre al minimo il jet lag e creare un ambiente in cui possano godersi un volo riposante e piacevole». Nel caso in cui i test andassero bene, i primi voli di 20 ore di Qantas sono previsti per il 2022.