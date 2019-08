Le previsioni meteo per domani, lunedì 19 agosto

Per domani, primo lunedì dopo le vacanze estive per molte persone, sono previste nuvole e qualche precipitazione su Alpi e Prealpi, ma per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Insomma sarà una di quelle giornate estive in cui si spera che i meteorologi siano ancora in vacanza, perché non sembra che abbiano molto da prevedere. Le temperature, sia minime che massime, si alzeranno in gran parte del paese.



Le previsioni meteo per Roma

A Roma è prevista una temperatura minima di 21°C e una massima di 33°C.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano le temperature oscilleranno tra i 22 e i 32°C.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.