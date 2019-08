Da giovedì sera non esiste più l’alleanza di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle: la crisi non è ancora stata formalizzata – si apre quando viene meno il rapporto di fiducia tra il Parlamento e il governo, o quando il presidente del Consiglio presenta le sue dimissioni – ma lo sarà a breve, con probabili successive elezioni anticipate: magari già a ottobre, tra meno di 100 giorni. È tempo quindi di rimettersi a guardare cosa dicono i sondaggi elettorali, per capire come sono messe le forze in campo e per provare a immaginare gli scenari di un dopo-voto.

Prima di cominciare, conviene però tenere a mente alcune cose: sono sondaggi fatti prima di giovedì, quando ancora Lega e Movimento 5 Stelle erano a tutti gli effetti alleati di governo; e sono stati realizzati senza che due dei tre partiti principali (il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle) avessero un chiaro candidato alla carica di presidente del Consiglio, e senza che i partiti in corsa avessero chiarito le loro eventuali alleanze.

Se si votasse ora

A inizio agosto l’agenzia YouTrend aveva presentato una nuova edizione della sua Supermedia, che mette insieme le rilevazioni di cinque diversi istituti di statistica (Demopolis, Euromedia, Ipsos, SWG e Tecnè).

I dati elaborati da YouTrend dicono che la Lega continua a essere il primo partito con il 36,8 per cento dei voti, con il Partito Democratico al 21,7 per cento (in calo rispetto ai sondaggi delle settimane precedenti) e il Movimento 5 Stelle stabile al 17,6 per cento. Forza Italia è al 7,3 per cento, mentre Fratelli d’Italia segue a breve distanza ed è dato al 6,4 per cento. Tutti gli altri partiti (+Europa, i Verdi e La Sinistra) sono sotto al 3 per cento.

Cosa potrebbe succedere dopo il voto

YouTrend, in collaborazione con l’AGI, ha elaborato tre possibili scenari su come, in base a diverse alleanze, i voti degli italiani si trasformerebbero in posti in Parlamento. Sono elaborazioni in cui anziché di voti si parla di seggi, assegnati attraverso il sistema elettorale al momento in vigore: il cosiddetto “Rosatellum”, che si basa su un sistema misto, proporzionale e maggioritario. Per avere la maggioranza alla Camera servono 316 seggi, per averla al Senato servono 161 seggi.

• Il primo scenario possibile vede la Lega alleata con Forza Italia e Fratelli d’Italia, così come era stato per le elezioni del 2018. In questa prima simulazione il centrodestra unito otterrebbe 416 seggi alla Camera e 210 al Senato: cioè una maggioranza larghissima in entrambe le Camere, molto più ampia di quella ottenuta per esempio da Silvio Berlusconi nel 2001. Il questo scenario il centrodestra prenderebbe oltre i due terzi dei seggi al Parlamento, il PD otterrebbe 119 deputati e 57 senatori, il M5S 81 deputati e 40 senatori.

• Il secondo scenario presentato da YouTrend vede la Lega da sola, senza i partiti al momento guidati da Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. In questo caso – sempre tenendo conto del fatto che la presenza di collegi uninominali previsti dal Rosatellum rende difficili le previsioni – il 36,8 per cento della Lega si tradurrebbe in 283 seggi alla Camera e 143 seggi al Senato: in entrambi i casi, troppo poco perché il partito governi da solo.

• Il terzo scenario è una via di mezzo, perché si immagina che con la Lega ci sia Fratelli d’Italia e non Forza Italia. In questo caso, scrive AGI, «il risultato sarebbe la conquista di una maggioranza piuttosto ampia – ma non al punto da raggiungere i 2/3 dei seggi come nel primo scenario». La coalizione sovranista Lega-FDI otterrebbe infatti 353 seggi alla Camera e 181 seggi al Senato.

E se invece non si votasse?

Visto che già ci siamo, è anche il caso di ricordare che nel Parlamento attuale sono possibili maggioranze alternative rispetto a quella M5S-Lega. Una sarebbe M5S-PD, un’altra è quella che in queste ore viene chiamata “coalizione Ursula”, perché sarebbe composta dai partiti che al Parlamento europeo hanno votato a favore della nomina di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione: PD, M5S e Forza Italia. È un’ipotesi oggi irrealistica, è vero, ma va comunque tenuta a mente.