Calenda dice che ieri il PD ha scelto di non provare a far cadere il governo

«Esistono due Pd ed è bene prenderne atto perché altrimenti non si riuscirà mai a fare un’opposizione efficace. C’è il Pd di Renzi che controlla la maggioranza dei gruppi parlamentari. E c’è il Pd di Zingaretti, Franceschini, Gentiloni eccetera che controlla la maggioranza degli organi di partito. I leader di questi due Pd non si incontrano e non si parlano mai. E la classe dirigente dei due Pd si detesta reciprocamente molto più di quanto avversino Lega e 5Stelle. Attenzione perché a furia di litigare questo veleno sta scendendo nella base del partito».

In pratica per lei sulla Tav i Dem hanno fatto da stampella al premier Conte?

«Hanno scelto di non tentare di far cadere il governo. Magari non sarebbe andata bene, ma neppure si è tentato»