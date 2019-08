Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 7 agosto

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che per l’ennesimo giorno ci sarà bel tempo su tutta Italia tranne che nelle regioni dell’estremo Nord. Anche mercoledì infatti sarà brutto tempo in Trentino-Alto Adige (di mattina e di pomeriggio), in provincia di Sondrio (di mattina e di sera), nel verbanese, in Valle d’Aosta, in provincia di Milano e di Belluno (di pomeriggio). Nelle altre zone sarà soltanto nuvoloso, anche nelle regioni del Centro, mentre al Sud sarà più sereno.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì sarà bello fino alle 17 circa; poi dovrebbe annuvolarsi, ma comunque non pioverà.

Le previsioni meteo per Milano

Mercoledì a Milano ci sarà tempo instabile, nuvoloso e piovoso verso sera. Le temperature saranno in calo, con massime intorno ai 32 gradi.