Le previsioni meteo per domani, martedì 16 luglio

Ci sono due notizie buone in questo inizio settimana: la prima è che lunedì e martedì Amazon fa un sacco di sconti (è il Prime Day). La seconda è che non farà caldo, o almeno non eccessivamente: le previsioni meteo dicono che ci sarà brutto tempo al Sud e bel tempo al Nord, ma anche che la minima sarà in alcuni casi inferiore ai 20 gradi.

Dal Molise in su martedì sarà bel tempo, mentre al Sud ci saranno piogge sparse in tutte le regioni soprattutto di mattina e di pomeriggio. Di sera, invece, ci saranno schiarite.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di martedì, a Milano, sarà bellissima, soleggiata ma soprattutto temperata: la massima sarà di 30 gradi e la minima di 17.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì ci sarà una giornata soleggiata, ma fino alle 17 potrebbero esserci forti raffiche di vento.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.