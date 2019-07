Gli sconti più interessanti del Prime Day di Amazon

Il Prime Day di Amazon è una giornata di sconti e promozioni che Amazon propone tutti gli anni a luglio. Esiste dal 2015, quando l’azienda la istituì per festeggiare i suoi 20 anni di attività. Quest’anno il Prime Day non durerà soltanto un giorno, come suggerirebbe il nome, ma due: è cominciato stanotte e proseguirà fino a mezzanotte di martedì.

Gli sconti sono rivolti a chi ha l’abbonamento ad Amazon Prime, il programma di Amazon che permette di non pagare le spese di spedizione sugli ordini e spesso di riceverli in un solo giorno. Comprende inoltre servizi aggiuntivi come Amazon Prime Video, per guardare film e serie tv in streaming. Costa 36 euro all’anno o 3,99 al mese, ma tutti hanno a disposizione una prova gratuita di 30 giorni (che potete usare anche solo per il Prime Day). Potete abbonarvi a questa pagina.



Attenzione, parte 1: non tutte le offerte che vengono pubblicizzate durante queste giornate di sconto sono veramente convenienti come sembra. Amazon infatti calcola i suoi sconti sulla base del prezzo originale dell’oggetto in vendita. Spesso, però, capita che l’oggetto in sconto sia già stato in offerta in passato, oppure che il suo prezzo si fosse già comunque abbassato rispetto al prezzo originale.

Per capire quanto state effettivamente risparmiando potete consultare Camelcamelcamel, che registra l’andamento dei prezzi dei prodotti in vendita su Amazon, e vi permette di scoprire qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo a cui è arrivato in passato l’oggetto che vorreste comprare. Per la nostra selezione abbiamo scelto prodotti per cui davvero si risparmia una somma significativa rispetto a quanto si spenderebbe di solito, ma tenete conto che sugli oggetti meno costosi gli sconti sono prevedibilmente inferiori.

Attenzione, parte 2:

Alcuni dei prodotti scontati saranno in promozione per entrambi i giorni del Prime Day, altri soltanto per la giornata di lunedì 15 luglio, altri ancora soltanto per la giornata di martedì 16 luglio. In questo articolo abbiamo raccolto i prodotti più interessanti che resteranno scontati per tutte le 48 ore del Prime Day. Qui trovate la nostra lista, divisa per argomento.

Sommario:

Cavi, caricatori e caricabatterie esterni| Pile usa e getta e pile ricaricabili| Cuffie e auricolari| Casse BlueTooth | Proiettori | Macchine per il caffè e capsule | Pentole, bistecchiere, casseruole | Smart tv | Termostato smart | Prodotti Apple | Smartphone Samsung e Huawei | Macchina fotografica mirrorless Sony | Una lampada LED per mettersi lo smalto gel a casa | Aspirapolvere Roomba iRobot | Estrattore | Fitbit | Monopattino elettrico pieghevole

Cavi, caricatori e caricabatterie esterni

Se da qualche tempo vi siete resi conto che il vostro telefono si carica più lentamente di quanto si scarichi, questo caricabatterie USB veloce oggi costa 8,50 euro anziché 12 e potete abbinarlo al cavo USB da 2 metri (a sua volta veloce) che oggi costa 5,30 euro anziché 7,50. Per completare l’equipaggiamento c’è questo caricabatterie portatile di Anker che è piccolo, leggero ed è in sconto a 13,60 anziché 17 euro, oppure c’è questo che è un po’ più potente e costa 20 euro anziché 27. Di caricabatterie portatili ne avevamo già scritto estesamente, se può aiutarvi a scegliere.

Pile usa e getta e pile ricaricabili

Può darsi che non abbiate pianificato grossi acquisti significativi per questo Prime Day, ma potete sfruttarlo per risparmiare su quelle cose che comunque prima o poi vi trovereste a comprare, per esempio le pile.

Queste pile mini stilo alcaline monouso AAA in confezione da 36 costano 6,70 euro anziché 9,60, mentre la confezione da 20 pile stilo alcaline monouso AA costa 5,60 euro anziché 8.

Per quelle situazioni in cui sono meglio le pile ricaricabili, invece, la confezione da 24 pile ricaricabili AAA costa 17,40 euro anziché 27, la confezione da 16 pile ricaricabili mini stilo AAA costa 11,80 euro anziché 18 e la confezione da 24 pile ricaricabili AA costa 28 euro anziché 40.

Cuffie e auricolari

In questi due giorni ci sono molte cuffie e auricolari in sconto, quindi se questo è l’acquisto che volete fare, avete abbastanza scelta. Tra le cuffie con lo sconto più interessante ci sono le Bose Sound Link II (sia bianche che nere) a 155 euro: di solito costano attorno ai 200 euro e questo è il prezzo più basso che abbiano mai raggiunto su Amazon.

Sempre di Bose trovate in offerta gli auricolari QuietComfort che isolano completamente dal suono esterno e costano 180 euro, circa una cinquantina in meno del solito. Per chi vuole un paio di cuffie che fanno sul serio, le Philips X2HR/00 – che solitamente costano 250 euro – sono in sconto a 180 euro: anche in questo caso è il prezzo più basso a cui siano mai state vendute su Amazon.

Casse BlueTooth

Per ascoltare musica in giro, ma anche in casa, queste casse portatili Sony nere o blu sono in sconto a 120 euro (anziché 143): non è un grande sconto anche perché negli ultimi mesi Amazon le ha già scontate diverse volte, ma sono un buon prodotto, ne avevamo parlato qui.

Le casse portatili Ultimate Ears, invece, hanno ottimi sconti: questo modello di fascia alta è in vendita a 140 euro anziché 240, mentre questo modello della fascia di prezzo più bassa è in vendita a 65 euro anziché 97.

Proiettori

Questo proiettore di cui avevamo parlato qui, è di nuovo in sconto a 64 euro (Amazon lo ha scontato diverse volte negli ultimi mesi). Oppure, in una fascia di prezzo più alta ma con un buono sconto c’è questo proiettore JMGO a 495 euro anziché 580. Oppure ancora questo mini proiettore portatile, che costa 49 euro anziché 90.

Macchine per il caffè e capsule

La macchina per il caffè Nespresso, che solitamente costa 100 euro, per il Prime Day costa 80 euro, mentre quella di Bialetti che solitamente costa 60, si trova a 40 euro. Questa macchina Lavazza (il modello si chiama “Tiny”) invece è in sconto a 60 euro (35 euro in meno del solito).



Per quanto riguarda le capsule invece:

capsule Yespresso: la confezione da 100 costa 11 euro anziché 16

capsule Vergnano: la confezione da 50 costa 10,50 euro anziché 15

capsule FRHOME, compatibili con la macchina Bialetti: la confezione da 100 costa 16 euro anziché 27

capsule Kimbo: la confezione da 96 costa 25 euro anziché 30

capsule Pellini: la confezione da 120 costa 28,50 euro anziché 23,50

capsule Carracci: la confezione da 100 costa 14 euro anziché 19

capsule Illy: la confezione da 108 costa 35 euro anziché 45

capsule Splendid: la confezione da 100 costa 19 anziché 29

Questa è solo una selezione, ma le capsule in offerta sono molte, quindi se non avete trovato le vostre preferite in questo elenco controllate direttamente su Amazon.



Pentole, bistecchiere, casseruole

Se state entrando in una nuova casa e dovete ricostruire delle solide basi per la vostra attrezzatura da cucina, ci sono un po’ di sconti sulle pentole Lagostina, come per esempio questo set da dieci pezzi che costa 90 euro, circa 40 euro in meno del prezzo a cui lo trovereste normalmente su Amazon, oppure questo wok antiaderente (o “saltapasta”) sempre di Lagostina che costa 13 euro anziché 20 oppure ancora questa pentola a pressione che costa 37 euro anziché 53.

Ci sono sconti convenienti anche sulle pentole di Le Creuset, uno storico produttore francese di pentole in ghisa smaltata: ad esempio, la pentola tajine, quella per fare l’omonimo piatto col cuscus, costa più di 60 euro in meno del solito e queste tre mini cocotte costano 35 euro anziché 54 (la madre di una redattrice del Post le possiede e le usa con grande soddisfazione). C’è anche una bistecchiera che che normalmente costa 85 euro e costa 60. Se poi siete affezionati ai metodi di cottura di una volta, ci sono sconti notevoli anche sulle casseruole Staub, in genere costosissime.

Smart TV

Se state prendendo in considerazione una smart TV, ce ne sono diverse di Samsung in sconto come questa da 49 pollici che costa 350 euro anziché 450 e questa da 65 pollici che costa 800 euro e solitamente 970 (e tiene a specificare che è di classe energetica A). In alternativa, della marca Hisense, c’è questo modello da 50 pollici che è scontato di 100 euro e costa 400 e questo da 65 pollici che costa 600 euro anziché 800. Qualsiasi modello scegliate, occhio al “soap opera effect”, quando lo impostate.

Il termostato “smart” del vicedirettore del Post

Vi ricordate di quando il nostro vicedirettore Francesco Costa diventò amico del suo termostato? Noi sì, ce ne parlò a lungo. Era il famoso termostato di Netatmo disegnato da Philippe Starck che oggi è in sconto a 124 euro (di solito è sui 160). Permette di controllare i consumi del proprio sistema di riscaldamento (se autonomo). Si connette al wifi e si può controllare sia con Siri e la app Apple Home Kit che con l’Assistente Google e quindi Google Home; anche le valvole per regolare i termosifoni sono in sconto. È una di quelle cose che servono a essere un po’ più ecosostenibili.



Prodotti Apple

Quest’anno per il Prime Day c’è qualche sconto anche su alcuni prodotti Apple, tra cui: un MacBook del 2018 con schermo da 12 pollici a 1150 euro anziché 1430 euro sia in argento che in grigio e oro, l’iPad pro da 12,9 pollici a 990 euro anziche 1230 e l’iPad mini in oro e argento a 370 euro anziché a 430. Trovate anche l’iPhone 8 da 256 GB in sconto a 660 euro anziché 800 e l’iPhone X da 256 GB a 975 euro anziché 1100. Se puntate ai prodotti Apple scontati, comunque, tenete d’occhio questa pagina.



Smartphone Samsung e Huawei

Ci sono diversi Huawei in sconto: il Huawei P30 per esempio si trova a 570 euro, mentre di solito è sui 700 mentre il Huawei P30 Lite, che di solito costa più di 300, si trova a 260 euro (sotto la soglia psicologica dei 300 euro, insomma). Infine, il Samsung Galaxy S10 da 128 GB è in sconto a 570 euro mentre solitamente costa più di 700.



Macchina fotografica mirrorless Sony Alpha 7K

È una fotocamera digitale di Sony con ottime recensioni: normalmente costa attorno ai 900 euro. Per i prossimi due giorni si trova a circa 680.



Una lampada LED per mettersi lo smalto gel a casa

Se amate lo smalto gel (quello semipermanente), ma non avete mai il tempo di andare dall’estetista per farvelo mettere, potete pensare di investire in una lampada LED per farlo a casa.

Per chi non sa di che cosa parliamo: è una lampada che serve per asciugare lo smalto gel “cuocendolo”. È questa procedura che lo rende più resistente dello smalto normale. Per chi sa di che cosa parliamo: per questi due giorni costerà 19 euro invece che 27.





iRobot Roomba

Gli iRobot Roomba sono quegli aspirapolvere bassi che se ne vanno in giro per la casa ad aspirare in autonomia. Un redattore ne possiede uno e ha sviluppato per questo piccolo aspiratore lo stesso tipo di rapporto protettivo che si sviluppa per un animale domestico. Se volete verificare se fa tenerezza anche a voi, oppure vi basta semplicemente che tolga la polvere, in offerta ne trovate due modelli: l’iRobot Roomba 981, a 580 euro invece che i soliti circa 700 oppure il modello 671, un po’ più vecchio, a 229 euro invece dei soliti 300.



Un estrattore

Se il caldo vi ha fatto venire voglia di un frullato o un succo fresco fatto in casa, sappiate che uno dei dieci estrattori meglio recensiti su Amazon per questi due giorni è in sconto a 59 euro (di solito lo si trova a circa 76).



Fitbit

Tra i prodotti in offerta c’è anche un orologio Fitbit: non il modello che era diventato famoso perché usato da Barack Obama, ma il Charge 3, a 100 euro invece che 135.





Monopattino elettrico

È il mezzo di trasporto preferito del peraltro direttore del Post, quindi non possiamo che segnalarlo. Per di più, è pieghevole. Per i prossimi due giorni costerà 160 euro invece che 220. Se volete una vita spericolata è in sconto anche la versione senza manubrio.



***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli con il tag Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.