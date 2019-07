Offerte interessanti del secondo Prime Day, oggi

Dall’anno scorso il Prime Day, la seconda più grande iniziativa promozionale di Amazon dopo il Black Friday, non è un unico giorno ma due: gli sconti, iniziati ieri, dureranno fino alle 23.59 di oggi. Non sono tutti davvero convenienti, e molti dei prodotti in offerta sono gli stessi che erano scontati anche a novembre, ma il Prime Day può comunque essere una buona occasione per acquistare qualcosa a cui si era interessati da tempo. In alcuni casi le offerte – accessibili solo agli abbonati al programma di privilegi sulle spedizioni Amazon Prime – sono effettivamente degli affari; in molti altri sono convenienti fino a un certo punto e in altri ancora sono un po’ fuorvianti. Per questo abbiamo fatto una selezione di offerte che davvero possono farvi risparmiare qualcosa.

Quelle che sono online da ieri le trovate qui, mentre in questo articolo, quello che state leggendo, ci sono quelle che valgono solo per oggi, martedì: alcune andranno avanti per tutto il giorno, altre solo per qualche ora, con la possibilità che i prodotti scontati vadano esauriti in fretta (solo le più convenienti o quelle sugli oggetti più desiderati, come alcuni prodotti Apple). Per questo continueremo ad aggiornare questo articolo tutto il giorno, segnalando oltre alle offerte che rimarranno sempre valide anche quelle che dureranno poco. Se poi nulla fa al caso vostro potete sempre ripiegare su eBay: in risposta al Prime Day di Amazon ha indetto una “Super Week” di sconti simili, che durerà fino al 21.

Casse per la musica

Ci sono le casse portatili bluetooth Tribit, di cui avevamo già parlato perché tra le casse portatili economiche sono le migliori secondo Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times. Oggi costano 25 euro anziché 30. Per la categoria “cose per ascoltare la musica”, c’è anche un impianto stereo da appartamento con Bluetooth e antenna di Philips in sconto a 155 euro, che di solito costa più di 200.

Tra le offerte ci sono anche alcuni giradischi, molto diversi tra loro: un giradischi con la base in legno in sconto a 62 euro che normalmente costa 90, un giradischi in stile auto d’epoca che normalmente costa 150 euro e oggi ne costa 104 e uno nero più sobrio che costa 74 euro e normalmente è attorno ai 100. (Comprare un giradischi comunque è una cosa complicata, quindi prima di fare un acquisto date una letta a questi consigli.)

Per chi suona invece ci sono delle tastiere in sconto: si va dalla più economica RockJam 54 che è in sconto a 41 euro, fino alla più costosa Alesis Recital Pro che costa 286 euro (ultimamente si trovava a 350).

Proiettore Epson

Vi ricordate quando parlavamo di proiettori? Oggi in offerta c’è Epson EH-TW650, il proiettore da 3200 lumen e full HD, che è a metà tra i proiettori di fascia bassa e quelli da oltre mille euro. Lo sconto non è granché, costa 460 euro anziché 500, ma in generale è un ottimo prodotto. Se volete spendere un po’ meno, sempre di Epson c’è questo che di solito si aggira attorno ai 280-300 e oggi è in sconto a 250 euro.

Preservativi

Ci sono diversi sconti sui prodotti Durex, una confezione da 144 profilattici oggi costa 50 euro, una decina meno del solito: potete fare ampia scorta. Se invece avete gusti particolari, sempre in offerta ci sono confezioni più piccole di preservativi stimolanti e ultrasottili (40 a 23 euro) o stimolanti e ritardanti (30 a 23 euro).

Gasatore per fare l’acqua frizzante di Sodastream

Serve a fare l’acqua frizzante in casa, così non dovete andare a comprarla e usare tutte quelle bottiglie di plastica. Ce ne sono due in sconto, uno di plastica più economico a 43 euro anziché 65 e uno più costoso in acciaio satinato a 70 euro anziché 100. Entrambe le confezioni includono, oltre al gasatore, un cilindro di gas.

Computer e tablet

C’è uno sconto significativo su questo tablet Lenovo, da 10 pollici e 16 GB che oggi costa 150 euro anziché i soliti 200 (si può anche collegare ad Alexa). Ci sono piccoli sconti, e non è la prima volta, invece, su questo tablet Huawei da 10 pollici e 16 GB che oggi costa 130 euro anziché 160 e su questo Samsung da 10 pollici e 32 GB che oggi costa 180 euro anziché 190.

Tra le offerte ci sono anche tre computer fissi, con schermi da 23,8 pollici e dotati di tastiera e mouse: uno è Acer e costa 700 euro anziché 900 (ma è già stato scontato in passato), uno è Lenovo e costa 530 euro mentre solitamente è sopra i 630 e uno è HP e costa 600 euro mentre solitamente è sui 750.

Tende da campeggio

Ci sono diversi sconti sull’attrezzatura che potrebbe servirvi per andare in campeggio. Se avete le idee confuse perché è la prima volta che fate questa esperienza, qui trovate le indicazioni essenziali. Se vi manca la tenda, oggi ci sono interessanti sconti sulle tende Coleman: questa 3 persone è scontata a 88 euro, mentre di solito costa 110 questa per massimo 2 persone costa 50 anziché 66. Anche di Salewa ci sono molte tende di tipi e dimensioni diverse, costano un po’ di più ma hanno dei buoni sconti.

Giochi da tavola

Ci sono alcuni piccoli sconti su una serie di giochi da tavola: ad esempio Taboo e il gioco di Jumanji costano 10 euro in meno del solito e Pictionary, quello in cui bisogna disegnare, 8 in meno.

Maschera per i piedi

Non è la stessa che abbiamo provato noi sui nostri piedi (che serviva per rimuovere la pelle morta), ma si usa più o meno nello stesso modo ed è di Scholl, l’azienda famosa per gli zoccoli sanitari, quindi i vostri piedi saranno in buone mani. Oggi il pacco da 4 costa 14 euro anziché 17.

Creme

Ci sono diversi sconti sulle creme e i prodotti di bellezza: in particolare i prodotti “anti-rughe” L’Oreal Paris Revitalift, le costose creme di Lierac che oggi si trovano a una decina di euro in meno o le maschere Garnier. Una cosa di cui potreste trovare utile fare scorta sono i dischetti struccanti: questa confezione da 180 costa 14 euro anziché 18 e siete a posto fino al Black Friday (almeno).

Biancheria per la casa

Amazon Basics, uno dei marchi di prodotti di Amazon, offre numerosissimi sconti sui suoi prodotti per la casa, già normalmente molto economici. Potete approfittarne se avete bisogno di un nuovo set di asciugamani, lenzuola con angoli in microfibra di dimensioni e colori a scelta, un set di copripiumino e federe in cotone, dei teli da mare, un piumino estivo in microfibra, delle tende oscuranti con occhielli. E poi ci sono questi 24 asciugamani bianchi di cotone a 14 euro.

Come abbiamo selezionato questi oggetti

Non tutte le offerte che vengono pubblicizzate durante queste giornate di sconto sono veramente convenienti come sembra. Amazon infatti calcola i suoi sconti sulla base del prezzo originale dell’oggetto in vendita. Spesso, però, capita che l’oggetto in sconto sia già stato in offerta in passato, oppure che il suo prezzo si fosse già comunque abbassato rispetto al prezzo originale. Per capire quanto state effettivamente risparmiando potete consultare siti come Camelcamelcamel, che registra l’andamento dei prezzi dei prodotti in vendita su Amazon, e vi permette di scoprire qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo a cui è arrivato in passato l’oggetto che vorreste comprare. Per le nostre selezioni abbiamo scelto prodotti per cui davvero si risparmia una somma significativa rispetto a quanto si spenderebbe di solito, ma tenete conto che sugli oggetti meno costosi i risparmi sono prevedibilmente inferiori.

