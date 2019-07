Anche su eBay ci sono degli sconti questa settimana

Durante il Prime Day di Amazon, altri negozi online approfittano dell’alto numero di persone che passano più tempo del solito a fare shopping online per fare a loro volta delle offerte. Gli sconti su eBay, chiamati “Super Week”, sono iniziati lunedì 15 luglio e dureranno fino a domenica 21: riguardano migliaia di prodotti.

Anche per eBay vi consigliamo di stare in guardia, se volete provare a trovare un affare: non sempre i prezzi originari e le percentuali di sconto segnalate dai negozi online sono indicativi di un reale vantaggio economico per chi compra. In generale i prezzi dei prodotti su internet oscillano molto, quindi è difficile dire davvero quale sia il prezzo delle cose, quale sia effettivamente uno sconto e quanto sia vantaggioso. Anche per quando riguarda le offerte di eBay vi consigliamo di confrontare i prezzi con quelli di Amazon (che sono comunque tra i più bassi su internet) su siti come Camelcamelcamel, che registrano l’andamento dei prezzi dei prodotti, per farvi un’idea dell’entità reale dello sconto. Noi l’abbiamo fatto con alcuni dei prodotti più interessanti in promozione su eBay e abbiamo messo insieme una lista di offerte davvero convenienti.

Aspirapolvere Dyson

È l’ultimo modello (V11 Absolute) dell’azienda famosa per gli aspirapolvere senza filo e senza sacco, leggeri e facili da usare. Su Amazon non è mai sceso sotto i 690 euro, sul sito di Dyson costa 650 euro, mentre su eBay è in sconto a 600 euro fino a domenica.



Monopattino elettrico

Se a furia di leggere di città invase da monopattini vi è venuta voglia di averne uno vostro da sostituire alla bicicletta, al tram o all’autobus, ci sono due monopattini elettrici pieghevoli di Segway in sconto: l’ES1 costa 299 euro (su Amazon ora ne costa 380), l’ES2 410 euro (su Amazon è sui 500).

Prodotti Apple

In questi giorni, su eBay trovate alcuni iPhone a diverse decine di euro in meno rispetto al prezzo di Amazon. Per esempio questo iPhone XR da 64 GB a 660 euro (su Amazon lo trovate a 690): lo stesso modello sul sito di Apple è in vendita a 890 euro, a meno che non lo si permuti con un altro iPhone. C’è anche di altri colori. Poi c’è l’iPhone XS da 64 GB, in tre colori, a 1.000 euro: sul sito di Apple costa 1.189 euro e su Amazon non è mai sceso sotto i 1.150 euro. In sconto su eBay c’è anche un vecchio iPhone X da 64 GB a 730 euro (almeno un centinaio di euro in meno rispetto al prezzo su Amazon). Ci sono anche gli AirPods a 150 euro: 30 in meno rispetto al prezzo sul sito di Apple.

Per chi sta pensando di comprarsi un tablet, c’è uno sconto molto interessante su questo iPad da 11 pollici e 64 GB che solitamente costa più di 800 euro (900 sul sito di Apple) e su eBay è in sconto a 735 euro. Se vi interessa fate in fretta, è l’ultimo rimasto.

Smart TV

Questa Smart TV Samsung da 55 pollici è in sconto a 35o euro (solitamente ne costa 430 e per il Prime Day su Amazon è arrivata a 360). Occhio al “soap opera effect”, quando lo impostate.

Lavatrice Bosch

Solitamente su Amazon questa lavatrice Bosch con capienza 5 chili la trovate a 270-300 euro, ma in questi giorni su eBay è in sconto a 230 euro. Se in famiglia siete tanti, c’è quest’altra lavatrice, sempre Bosch, con capienza fino a 8 chili, che costa 260 euro, mentre solitamente la si trova a 300.

Smartphone

Anche sugli smartphone ci sono offerte interessanti. Per esempio, questo Huawei P30 Pro non è mai sceso sotto gli 800 euro su Amazon ed è in sconto a 650 euro su eBay. Questo Samsung Galaxy A50 del 2019 costa su eBay 230 euro, una quarantina di euro in meno rispetto a quanto lo si trova di solito. Questo Samsung Galaxy S10e, che solitamente costa sui 600 e non è mai sceso sotto i 500 euro, su eBay è in offerta a 450 euro.

Schermi

Se avete un computer portatile e state cercando uno schermo per lavorare con la schiena un po’ più dritta, questo monitor Samsung da 24 pollici è scontato a 80 euro su eBay (su Amazon costa un centinaio di euro) e ha il cavo HDMI incluso.

Macchine fotografiche

Questa Sony Alpha 6400 è in sconto a 730 euro, un buon prezzo considerato che su Amazon non è mai scesa sotto gli 880. Ci sono diverse Nikon, tra cui la migliore per chi vuole cominciare a fare fotografie secondo Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, che è in sconto a 370 euro.

Scarpe

Ci sono diverse scarpe di marche famose in sconto su eBay, ma prima di illudervi controllate che ci siano il numero e il colore che volete voi: sono rimasti pochi numeri per ciascun tipo. Per correre e camminare, ci sono queste classiche Nike leggere e molto comode in sconto a 30 euro (in genere costano una cinquantina di euro). Per le sere d’estate ci sono queste espadrillas colorate di Superga a 12 euro. Per chi ama le scarpe bianche nuove ci sono queste Stan Smith a 70 euro, che se ne compi più paia di costano un po’ meno.

Ci sono anche delle ciabatte estive Adidas, simili a quelle che vanno molto di moda ora, a 20 euro.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.