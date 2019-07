Meteo: le previsioni per domani, venerdì 12 luglio

Dopo il brutto tempo sulla costa adriatica che ha causato parecchi danni in Abruzzo e nelle Marche, e l’allerta meteo che c’è stata anche in Toscana, venerdì non dovrebbero esserci grandi problemi: ci saranno piogge, ma sparse e isolate, e non dovrebbero essere forti. Nel pomeriggio ce ne saranno in Toscana, in Trentino-Alto Adige e nell’alto Lazio, poi tra sera e notte potrebbe piovere per brevi tratti anche in Puglia e nel Nord-Est.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di venerdì sarà particolarmente bella a Milano, con il cielo sgombro da nuvole e le temperature non troppo alte: la minima sarà di 20 gradi e la massima di 33.

Le previsioni meteo per Roma

Venerdì a Roma il tempo sarà parzialmente nuvoloso un po’ tutto il giorno, ma non pioverà. Anche qui le temperature saranno contenute: la massima non supererà i 30 gradi.