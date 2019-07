Le previsioni meteo per domani, martedì 9 luglio

“La pacchia è finita”, come dicono quelli. Nel senso che le previsioni per martedì non saranno affatto buone: tra mattina e pomeriggio ci saranno nuvole dappertutto e pioggia nel Nord-Est, poi di sera peggiorerà anche nelle altre regioni del Nord e continuerà a piovere fino a notte inoltrata in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto. E anche nella Toscana settentrionale. Nelle regioni del Centro e del Sud non dovrebbe piovere, a parte per un breve tratto in provincia di Rieti, ma sarà perlopiù nuvoloso.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì è prevista una breve pioggia verso le 14, ma poi nel resto della giornata sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso.

Le previsioni meteo per Milano

Mercoledì a Milano ci saranno nuvole dalla mattina alla sera, e dalle 17 in poi sono previsti temporali. Le temperature per fortuna sono in calo, con la massima che non supererà i 31 gradi.