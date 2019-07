Cosa c’è stasera in TV

Un’altra serata non proprio entusiasmante dal punto di vista dei palinsesti televisivi, e sono ormai abbastanza da rappresentare uno dei grandi segni dell’inizio dell’estate. L’offerta comunque prevede, tra le altre cose: un concertone per Padre Pio, una nuova puntata di “La sai l’ultima?”, un film americano per la tv. No, ok, c’è anche altro: “La grande storia” su Rai3, Basic Instinct su Rete 4, la nona stagione di 24 che comunque si fa sempre vedere volentieri.

Rai 1

21.25 – Una voce per Padre Pio

È la ventesima edizione di un evento benefico che «racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio», uno dei santi più popolari d’Italia, per quanto piuttosto controverso anche tra i cattolici. Presenta Flavio Insinna, tra gli ospiti ci saranno Al Bano, Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Francesco Testi.

"Serve la musica ma serve anche l'aiuto per far vivere la vita, senza la vita non c'è la musica", @insinnaflavio conduce #UnaVocePerPadrePio.

Una serata unica che aspetta solo noi. Questa sera alle 21:25 su #Rai1 #5luglio pic.twitter.com/bUz3GPJAlP — Rai1 (@RaiUno) July 5, 2019

Rai 2

21.20 – La madre dei miei sogni

È un film per la tv americano del 2018, senza grandi star nel cast né grandi recensioni. Racconta di una donna che tiene un popolare diario video online – un vlog – per raccontare di quanto sia straordinario il suo rapporto con la figlia, che in realtà è pessimo. Poi arriva un super fan della donna che vuole che lei diventi sua madre.

Rai 3

21.20 – La grande storia

Questa sera nel programma di approfondimento culturale condotto da Paolo Mieli si parlerà di muri: il muro di Berlino e quello tra Israele e Palestina.

Rete 4

21.29 – Basic Instinct

Thriller del 1992 con Michael Douglas e Sharon Stone. È tra i film più famosi degli anni Novanta e tra quelli che suscitarono più scalpore all’uscita in sala, per le varie scene di sesso e per quella dell’interrogatorio, diventata di culto. La storia parla della relazione contorta tra il personaggio di Stone, sospettata di aver commesso un omicidio, e il detective interpretato da Douglas. Mettiamo il link qui sotto per anticipare una potenziale vostra domanda.

Canale 5

21.25 – La sai l’ultima?

È la nuova edizione del varietà comico di Mediaset. È presentata da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico e i comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli.

Qui a #LaSaiLultima si sta lavorando in maniera P A Z Z E S C A 🤩 Appuntamento a stasera in prima serata su #Canale5… il nostro @EzioGreggio vi aspetta 😎 pic.twitter.com/C6GyXrWYyv — Mediaset Play (@MediasetPlay) June 21, 2019

Italia 1

21.20 – Chicago Med

Tre nuovi episodi della terza stagione della serie che racconta le vicende dei medici di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La7

21.15 – Paura d’amare – Frankie and Johnny

È un film del 1991 diretto da Garry Marshall – ideatore di Happy Days e Mork & Mindy, e il regista di Pretty Woman – basato su un’opera teatrale. I protagonisti sono Al Pacino e Michelle Pfeiffer. Racconta la storia d’amore tra uno chef appena uscito di prigione e una cameriera, che lavorano nello stesso locale a Manhattan.

TV8

21.30 — La notte dei record

È la replica di una puntata del programma condotto da Enrico Papi in cui vari concorrenti si alterneranno per cercare ognuno di battere un particolare record ed entrare nel “Guinness dei primati“.

Rai 4

21.15 – 24 Live Another Day

I primi due episodi della nona stagione della popolarissima serie tv 24, quella con l’agente antiterrorismo Jack Bauer e che racconta gli eventi “in tempo reale”, diciamo: ogni stagione dura 24 puntate, lunghe un’ora ciascuno, e racconta i fatti di una sola giornata. In questa stagione però le puntate sono dodici: a un certo punto ci sarà un salto temporale di dodici ore.

Rai Movie



21.10 – Appuntamento al parco

È una commedia britannica del 2017 diretta da Joel Hopkins con Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton e Lesley Manville. Una vedova di origini statunitensi vive nella periferia londinese. Ha problemi economici anche per colpa del suo defunto marito, che la tradiva ripetutamente, poi un incontro la aiuta a rimettere le cose in sesto. Meno di un mese fa è stata trasmessa in prima serata da Rai 1.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – Borg McEnroe

Sky Cinema Romance

21 – Quattro matrimoni e un funerale

Sky Cinema Drama

21 – L’amante