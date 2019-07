Meteo: le previsioni per domani, giovedì 4 luglio

A Milano giovedì ci saranno temporali di mattina, con pioggia a partire dalle 11, e poi schiarite di sera. Però almeno farà più fresco: le temperature non dovrebbero superare mai i 29 gradi.

Giovedì nel Nord Italia continueranno le perturbazioni cominciate mercoledì, mentre nel resto della penisola continuerà il bel tempo. Di mattina ci saranno piogge sparse sull’arco alpino, soprattutto in Lombardia, nel verbanese settentrionale, nella zona di Piacenza e al confine nordorientale. Di pomeriggio peggiorerà in Trentino-Alto Adige e sul confine settentrionale, mentre di sera pioverà soprattutto nel Nord-Est. Di notte ci saranno schiarite e continuerà a piovere solo tra l’Alto Adige e il Veneto, verso nord.

