Le previsioni meteo per domani, martedì 2 luglio

Durante la giornata di martedì ci saranno delle perturbazioni che interromperanno la sequenza di belle giornate calde che ci sono state ultimamente, anche se la cosa riguarderà solo il Nord (e comunque continuerà a fare caldo). Di mattina sarà nuvoloso in molte zone dell’arco alpino e pioverà in Trentino-Alto Adige e nel bellunese, verso nord, mentre di pomeriggio pioverà intorno a Venezia e in provincia di Trieste. Di sera e di notte continuerà a essere nuvoloso in tutto il Nord e pioverà dalla parte opposta, nel Nord-Ovest. Le temperature caleranno un po’, soprattutto nelle zone in cui pioverà.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì sarà una giornata nuvolosa, ma senza il beneficio di una giornata nuvolosa, cioè avere delle temperature più basse. In sostanza sarà una giornata brutta ma calda.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà un’ordinaria giornata di luglio, con sole tutto il giorno e neanche l’ombra di una nuvola.