Italia-Cina dei Mondiali femminili in TV e in streaming

Italia-Cina è il penultimo ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminili. Si gioca stasera alle 18 allo stadio della Mosson di Montpellier. L’Italia si è qualificata agli ottavi di finale da prima del suo girone davanti ad Australia e Brasile, entrambe eliminate in questo turno. La Cina invece ha ottenuto la qualificazione come una delle migliori terze classificate dei gironi. Se stasera l’Italia dovesse vincere, diventerebbe di fatto la Nazionale femminile più forte di sempre: il miglior risultato ottenuto finora ai Mondiali sono infatti i quarti raggiunti nel 1991, in un torneo a cui però parteciparono soltanto 12 squadre (in Francia sono 24). Nonostante questo, la Cina è un’avversaria ostica che nelle partite disputate fin qui ha dimostrato di saper rimediare alle sue carenze tecniche, rimanendo sempre in partita, anche contro squadre sulla carta superiori.

Dove vedere Italia-Cina

La Rai trasmetterà Italia-Cina in diretta su Rai 1 e in streaming tramite la piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui. Sky invece la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mondiali (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro.

Le probabili formazioni di Italia-Cina

Italia (4-3-1-2) Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea

Cina (4-4-2) Shimeng; Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan; Wang, Zhang, Wang Yan, Yasha; Shanshan Wang, Li Ying