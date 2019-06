Maturità 2019: le tracce dei temi

L’esame di maturità del 2019 comincia oggi, con gli studenti delle scuole superiori che affrontano la prima prova scritta dell’esame di Stato, il tema. Come succede ogni anno, i ragazzi ammessi all’esame di maturità potranno scegliere tra diverse tipologie di temi: analisi del testo, ambito artistico letterario, ambito scientifico, ambito socio-economico, ambito storico-politico e tema di attualità. Da alcuni anni le tracce del tema di maturità sono inviate per via telematica dal ministero dell’Istruzione, e non più attraverso i classici fascicoli cartacei. L’iniziativa si chiama “Plico telematico” ed era stata avviata dal governo Monti, voluta in particolar modo dall’ex ministro Francesco Profumo.

Sul Post seguiamo le notizie intorno all’esame e pubblichiamo le tracce della maturità appena disponibili, la pagina si aggiorna da sola. Se leggi da mobile tocca qui.