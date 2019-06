Le previsioni meteo per domani, giovedì 20 giugno

Il tempo di giovedì sarà simile a quello dei giorni scorsi, cioè soleggiato o parzialmente nuvoloso dal Centro-Nord in giù, e nuvoloso con qualche pioggia dal Centro-Nord in su. Di mattina sarà solo nuvoloso in tutto il Nord, poi di pomeriggio comincerà a piovere in Piemonte, in provincia di Sondrio, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, nelle province di Venezia e Belluno. Di sera e di notte ci saranno schiarite, ma la pioggia persisterà nei pressi di Bolzano e intorno a Torino, a notte inoltrata.

Le previsioni meteo per Milano

Giovedì a Milano non dovrebbe piovere, anche se sono segnalate perturbazioni tra le 8 e le 17. La temperatura massima sarà di 32 gradi e la minima sarà piuttosto alta (21).

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di giovedì, a Roma, sarà quasi perfetta: ci sarà sempre il sole, tranne un piccolo annuvolamento verso le 14. Le temperature saranno sempre comprese tra i 18 e i 31 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.