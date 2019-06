Giamaica-Italia dei Mondiali femminili in TV e in streaming

Giamaica-Italia è una delle partite del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminili in programma oggi. Si gioca stasera alle 18 allo stadio Auguste-Delaune di Reims e sarà trasmessa anche in chiaro. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Australia, una vittoria stasera potrebbe qualificare l’Italia agli ottavi anche se dovesse terminare il girone a pari merito con l’Australia, a patto che rimanga in vantaggio nella differenza reti, o da terza con sei punti (ora basta averne due per rientrare fra le migliori terze classificate che avanzano agli ottavi). La Giamaica è una nazionale strana e sconosciuta. Sta partecipando per la prima volta a una fase finale di un Mondiale, alla quale si è qualificata arrivando terza nel torneo CONCACAF nordamericano battendo ai rigori Panama. Nel complesso è una squadra fisicamente forte e molto veloce che però pecca dal punto di vista tecnico e tattico.

Dove vedere Giamaica-Italia

La Rai trasmetterà Giamaica-Italia in diretta su Rai 2 e in streaming tramite la piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui. Sky invece la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mondiali (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro. Fra commentatori ed opinionisti in studio ci saranno Cecilia Salvai, difensore della nazionale esclusa dalle convocate per un infortunio, Carolina Morace, ex giocatrice, capitana e allenatrice dell’Italia e Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma.

Qui trovate invece i modi più semplici ed economici per seguire in diretta streaming Serie A, coppe e campionati esteri senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Giamaica-Italia

Giamaica (4-3-3) Schneider; Bond-Flasza, Swaby, Plummer, Backwood; Sweatman, Solaun, Swaby; Matthews, Shaw, Carter

Italia (4-3-1-2) Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatini