Le previsioni meteo per domani, venerdì 14 giugno

Il bel tempo di giovedì per fortuna continuerà anche venerdì: la giornata inizierà senza neanche una nuvola in tutta Italia, poi di pomeriggio ne comparirà qualcuna al Nord ma senza pericolo di pioggia. Di sera si annuvolerà anche al Centro, soprattutto in Toscana e nel Lazio, ma neanche qui pioverà (e poi il sole sarà calato quindi non risentirà della presenza delle nuvole). Di notte è prevista pioggia a nord del verbanese, ma solo lì e solo a notte inoltrata.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di venerdì a Roma sarà serena finché ci sarà il sole e nuvolosa quando calerà, e assomiglierà molto a una vera giornata estiva: la temperatura alle 14 raggiungerà i 36 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

Venerdì a Milano sarà soleggiato fino alle 14, poi sarà nuvoloso fino alle 17 e poi di sera dovrebbe esserci di nuovo una schiarita, ma sono previsti anche fenomeni temporaleschi. La massima raggiungerà i 30 gradi alle 17.