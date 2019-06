Meteo: le previsioni per domani, giovedì 13 giugno

Fosse la volta buona: le previsioni meteo per giovedì dicono che non pioverà da nessuna parte, che ci sarà il sole tutto il giorno e che le uniche nuvole ci saranno al Centro e in Sardegna, ma saranno poche e innocue. Nonostante il bel tempo diffuso, comunque, le temperature non saranno troppo alte: le massime in tutta Italia non andranno sopra i 32-33 gradi, rendendo la giornata di giovedì praticamente perfetta. Peccato sia appunto giovedì, e non sabato o domenica.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà una splendida giornata, non troppo calda (29 gradi di massima) e senza mai una nuvola in cielo.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma anche la giornata sarà ottima: ci sarà giusto qualche piccola nuvola mattutina, ma poi sempre sole. La massima qui sarà più alta, sui 33 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.