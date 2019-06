Grecia-Italia, delle qualificazioni agli Europei, in TV e in streaming

Grecia-Italia è una delle partite valide per le Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 in programma questa sera. Si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene e sarà trasmessa dalla Rai. Il 26 marzo scorso l’Italia di Roberto Mancini ha battuto 6-0 il Liechtenstein a Parma nella seconda partita di qualificazione agli Europei, dove ora nel suo girone si trova prima a punteggio pieno, con sei punti in due partite, davanti a Grecia e Bosnia, entrambe a quattro punti. Stasera in Grecia, contro una squadra in piena fase di rinnovamento, punterà a mantenere la testa della classifica in vista della partita di martedì contro la Bosnia, l’avversario più forte del girone.

Dove vedere Grecia-Italia

Come tutte le partite della Nazionale maggiore, Grecia-Italia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 20.30. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da questo link.

Qui trovate invece i modi più semplici ed economici per seguire in diretta streaming Serie A, coppe e campionati esteri senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Grecia-Italia

Grecia (4-2-3-1) Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Siovas, Koutris; Zeca, Kourbelis; Fortounis, Bouchalakis, Samaris; Donis

Italia (4-3-3) Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne