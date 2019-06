Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca, a Venezia: si parla di almeno 5 feriti

Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore che a causa di un blackout ne avrebbe perso il controllo facendola andare a sbattere contro la banchina. Nell’impatto la nave ha speronato una barca da turismo che era ormeggiata a riva, la “Michelangelo”, facendo cadere in acqua alcune persone che erano a bordo. Ci sono notizie di almeno cinque feriti, non in condizioni gravi.

#2giugno 8:36 Molo San Basilio, #Venezia: nave da crociera scarroccia andando ad urtare la banchina e colpendo un’imbarcazione turistica. Sul posto motobarche e sommozzatori #vigilidelfuoco, situazione sotto controllo pic.twitter.com/m9FpQ2MaCN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 2, 2019