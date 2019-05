Le previsioni meteo per domani, martedì 28 maggio

Le previsioni meteo per martedì dicono che il tempo sarà bruttino, in linea con un maggio che è stato piovoso e bizzarro quanto il mese precedente: praticamente si può dire che la primavera, fin qui, l’abbiamo a malapena intravista. Di mattina pioverà in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Venezia, in Emilia-Romagna, in Trentino-Alto Adige, in Umbria, intorno a Urbino e a Rieti, nelle province di Napoli e Trapani. Di pomeriggio e di sera continuerà a piovere e in più ci potrebbero essere temporali su tutto il Centro-Nord, mentre di notte dovrebbe piovere solamente in Liguria, in Emilia-Romagna e nel Nord-Est (dove praticamente sarà brutto per tutto il giorno).

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di martedì a Roma dovrebbe essere solo nuvolosa, con temperature sempre sotto i venti gradi, però vengono segnalati anche possibili temporali quindi per precauzione meglio portarsi l’ombrello.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano invece l’ombrello è obbligatorio: dalle 17 in poi inizierà a piovere e ci sarà anche forte vento. Temperatura massima: 21 gradi.