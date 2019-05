La nuova maglia della Juventus, diversa

Domenica la Juventus ha presentato ufficialmente la nuova maglia casalinga per la prossima stagione, facendola anche indossare ai giocatori nel posticipo di campionato giocato contro la Roma. Si parlava da tempo della nuova maglia della Juventus prodotta da Adidas, dopo le indiscrezioni che avevano rivelato uno stile inedito senza righe ma con una netta divisione a metà e una linea rosa in centro tra il bianco e il nero. I colori delle maniche sono alternati mentre il retro è completamente nero con numero e nome stampato in bianco. Il club ha spiegato che con la nuova maglia «continua a guardare al futuro, con l’intento coraggioso di rompere gli schemi, senza dimenticare l’eredità del passato». La maglia è già disponibile presso lo store online della Juventus, raggiungibile da qui.