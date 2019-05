I risultati della 36ª giornata di Serie A

La 36ª giornata del campionato di Serie A è iniziata sabato con le vittorie negli anticipi di Atalanta, Lazio e Milan, tre squadre in piena corsa per la qualificazione alle coppe europee. Domenica all’ora di pranzo il Torino ha battuto in casa il Sassuolo, rimanendo vicino alle altre tre in campo sabato, mentre nel pomeriggio Empoli e Udinese hanno ottenuto due vittorie importanti per la salvezza. Nel posticipo delle 18 il Napoli ha battuto in trasferta la Spal; in quello delle 20.30 la Roma ha vinto 2-0 contro la Juventus riportandosi al quinto posto a pari merito con il Milan. Stasera Bologna-Parma e Inter-Chievo chiudono il terzultimo turno di campionato.

Sabato

15.00

Atalanta-Genoa 2-1

18.00

Cagliari-Lazio 1-2

20.30

Fiorentina-Milan 0-1

Domenica

12.30

Torino-Sassuolo 3-2

15.00

Sampdoria-Empoli 1-2

Frosinone-Udinese 1-3

18.00

Spal-Napoli 1-2

20.30

Roma-Juventus 2-0

Lunedì

19.00

Bologna-Parma [Sky]

21.00

Inter-Chievo [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

1) Juventus 89

2) Napoli 76

3) Atalanta 65

4) Inter 63*

————————————

5) Milan 62

6) Roma 62

7) Torino 60

————————————

8) Lazio 58

9) Sampdoria 49

10) Spal 42

11) Sassuolo 42

12) Fiorentina 40

13) Cagliari 40

14) Parma 38*

15) Bologna 37*

16) Udinese 37

17) Genoa 36

————————————

18) Empoli 35

19) Frosinone 24 ↓

20) Chievo Verona 15 ↓*

↓ Serie B

* Una partita in meno