Ajax-Tottenham in TV e in diretta streaming

Ajax-Tottenham è il ritorno della seconda semifinale di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e sarà trasmessa anche in chiaro. Una settimana fa l’Ajax è riuscito a vincere 1-0 in trasferta a Londra. La vittoria dell’andata, tuttavia, non dà un gran vantaggio agli olandesi: stasera potrebbero andare in finale pareggiando 0-0, ma se dovessero subire più di un gol dovrebbero per forza vincere. Il risultato più immediato che garantirebbe al Tottenham la qualificazione alla prima finale della sua storia è il 2-0 nei novanta minuti regolamentari. La vincente affronterà il Liverpool nella finale del primo giugno al Metropolitano di Madrid.

Vista anche come è nata l’incredibile rimonta del Liverpool contro una squadra, il Barcellona, che presenta principi di gioco simili a quelli dell’Ajax, le armi più efficaci a disposizione del Tottenham stasera saranno il pressing e l’aggressività. Ma oltre a mettere costantemente sotto pressione l’Ajax, dovrà riuscire anche a interrompere le sue linee di passaggio. Gli olandesi infatti sono allenati a neutralizzare il pressing avversario creando continuamente triangolazioni tra i suoi giocatori in qualsiasi zona del campo, dato che tutti i suoi titolari sanno far girare il pallone e creare spazi muovendosi.

Dove vedere Ajax-Tottenham

Ajax-Tottenham sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. La partita si vedrà anche in chiaro, trasmessa dalla Rai su Rai 1 e in streaming dall’applicazione o dal sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Da quest’anno le partite di Champions League vengono trasmesse da Sky, che ha i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno del torneo trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Ajax-Tottenham

Ajax (4-2-3-1) Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic

Tottenham (4-2-3-1) Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas