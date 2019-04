L’Ajax ha battuto 1-0 il Tottenham nell’andata delle semifinali di Champions League

L’Ajax ha battuto 1-0 il Tottenham nella partita di andata delle semifinali di UEFA Champions League, giocata martedì sera al New White Hart Lane di Londra. L’unico gol dell’incontro è stato segnato al quindicesimo minuto di gioco dal trequartista olandese Donny van de Beek. Nel finale di partita l’Ajax ha sfiorato il raddoppio colpendo un palo con il brasiliano David Neres sugli sviluppi di un contropiede. Il risultato dell’andata mette l’Ajax in una posizione favorevole per la qualificazione alla finale in vista della partita di ritorno, in programma la prossima settimana ad Amsterdam. L’altra semifinale di andata si giocherà invece mercoledì sera fra Barcellona e Liverpool.