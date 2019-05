Milan-Bologna in TV e in streaming

Milan-Bologna è l’ultima partita della 35ª giornata del campionato di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 49.000 spettatori. Per entrambe è una partita fondamentale. Il Milan rischia seriamente di rimanere ancora fuori dalla Champions League. Ha sei punti in meno dell’Atalanta quarta classificata e stasera deve assolutamente vincere per provare a superarla nelle ultime tre giornate, dove avrà un calendario tutto sommato favorevole. Per il Bologna invece è decisiva per la retrocessione: una vittoria porterebbe la squadra di Mihajlovic a otto punti di distanza dalla terzultima posizione dell’Empoli.

Dove vedere Milan-Bologna

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Svamberg, Sansone; Palacio