Serie A, i risultati della quartultima giornata

La 35ª giornata del campionato di Serie A è iniziata venerdì sera con il derby di Torino, anticipato di un giorno per la concomitanza con le celebrazioni per i settant’anni dalla tragedia di Superga. La partita è finita 1-1, con la Juventus che ha pareggiato a cinque minuti dalla fine dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Sabato si sono giocati gli altri due anticipi, terminati con la vittoria della Spal a Verona e il pareggio senza gol tra Udinese e Inter. Nel pomeriggio di domenica l’Atalanta ha vinto in trasferta contro la Lazio e il Parma ha pareggiato con la Sampdoria. Alle 18, nel primo posticipo serale, la Roma ha pareggiato a Genova; alle 20.30 il Napoli ha vinto all’ultimo minuto contro il Cagliari. Questa sera Milan-Bologna chiuderà la quartultima giornata di campionato.

Venerdì

20.30

Juventus-Torino 1-1

Sabato

18.00

Chievo-Spal 0-4

20.30

Udinese-Inter 0-0

Domenica

12.30

Empoli-Fiorentina 1-0

15.00

Lazio-Atalanta 1-3

Parma-Sampdoria 3-3

Sassuolo-Frosinone 2-2

18.00

Genoa-Roma 1-1

20.30

Napoli-Cagliari 2-1

Lunedì

20.30

Milan-Bologna [Sky]

Con la vittoria a Verona contro il Chievo nel primo posticipo di sabato, la Spal è matematicamente salva. Nella prossima stagione giocherà il suo terzo campionato di Serie A consecutivo. Non si è salvato invece il Frosinone, che pareggiando contro il Sassuolo è retrocesso matematicamente in Serie B. Nella parte alta della classifica, il Napoli è certo del secondo posto.

La classifica momentanea della Serie A:

1) Juventus 89

2) Napoli 73

3) Inter 63

4) Atalanta 62

————————————

5) Roma 59

6) Torino 57

7) Milan 56*

————————————

8) Lazio 55

9) Sampdoria 49

10) Spal 42

11) Sassuolo 42

12) Fiorentina 40

13) Cagliari 40

14) Parma 38

15) Bologna 37*

16) Genoa 36

17) Udinese 34

————————————

18) Empoli 32

19) Frosinone 24 ↓

20) Chievo Verona 15 ↓

* Una partita in meno

↓ Retrocessa in Serie B