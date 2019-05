Juventus-Torino in TV e in streaming

Juventus-Torino è la prima partita della 35ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. La partita è stata anticipata ad oggi per la concomitanza con le celebrazioni per i settant’anni dalla tragedia di Superga, a cui domani parteciperà l’intera squadra del Torino. Nonostante la Juventus non abbia più nulla da chiedere al campionato, avendolo già vinto due settimane fa, il Torino è ancora in piena corsa per la qualificazione alle coppe europee. Proverà quindi a vincere un derby in trasferta come non succede dal 1995, mentre la Juventus cercherà di chiudere la stagione con una vittoria contro i rivali cittadini come ultima soddisfazione.

La Juventus continua ad avere molti infortunati: Paulo Dybala, Douglas Costa, Mario Mandzukic, Daniele Rugani, Rodrigo Bentancur e Sami Khedira sono indisponibili. La formazione titolare dovrà adattarsi alla tante assenze come fatto nel derby d’Italia pareggiato contro l’Inter sabato scorso. Il Torino si presenta in condizioni migliori, nonostante le assenze in difesa di Koffi Djidji ed Emiliano Moretti.

Dove vedere Juventus-Torino

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Bernardeschi, Ronaldo

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti