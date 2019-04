Milan-Lazio di Coppa Italia in TV e in streaming

Milan-Lazio è la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si gioca questa sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’andata, giocata il 26 febbraio a Roma, è finita 0-0. Questo vuol dire che per passare il turno il Milan dovrà per forza vincere con qualsiasi risultato. Alla Lazio invece basta anche un pareggio con gol. La vincente andrà a giocare la finale di Roma contro la vincente di Atalanta-Fiorentina, l’altra semifinale di ritorno in programma domani sera. In questa stagione Milan e Lazio si sono incontrate già tre volte. Entrambe sono in piena corsa anche per la qualificazione alla Champions League. Nell’ultima partita disputata, il Milan ha vinto 1-0 al termine di un incontro teso che è finito con una rissa e con la discussa scena dello “scalpo” dei giocatori milanisti Kessie e Bakayoko. A peggiorare i rapporti tra le due tifoserie c’è il fatto che quella laziale è legata da anni con un gemellaggio a quella interista.

Dove vedere Milan-Lazio

Milan-Lazio verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 20.45. La partita si potrà vedere anche in streaming da tablet, pc e smartphone tramite l’applicazione e il sito della piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Milan (3-4-3) Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo

Lazio (3-5-1-1) Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile