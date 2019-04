Le previsioni meteo per domani, martedì 23 aprile

Per domani, martedì 23 aprile, è prevista pioggia al nord e un po’ anche al centro e al sud, quasi dappertutto, in breve. Più nello specifico, di mattina il cielo sulla pianura Padana sarò molto nuvoloso, con qualche piovasco sulle regioni occidentali e l’Emilia-Romagna, mentre in serata si metterà a piovere in gran parte del nord e a nevicare sulle Alpi occidentali, sopra i 1.500 metri di altitudine. Pioverà anche in Sardegna e, in serata, anche nel centro Italia, prima sul versante tirrenico e poi altrove. Al sud ci sarà qualche temporale diffuso nel pomeriggio, ma nella tarda serata le condizioni miglioreranno.

Le temperature minime si abbasseranno un po’ sulla pianura Padana centrorientale, ma per il resto rimarranno stazionarie al nord: sono le massime che si abbasseranno. Succederà anche nelle Marche. Nel resto del paese, quasi dappertutto, sia minime che massime si alzeranno.

Previsioni meteorologiche per Roma

A Roma le temperature varieranno tra i 14 e i 25°C e pioverà in mattinata, fino a dopo l’ora di pranzo.

Previsioni meteorologiche per Milano

A Milano uscite con l’ombrello: le temperature varieranno tra i 12 e i 19°C e pioverà per tutto il giorno.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.