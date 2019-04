I giornali americani scrivono che la settimana prossima Joe Biden annuncerà la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti

I giornali americani scrivono che la settimana prossima l’ex vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà la sua candidatura alle primarie dei Democratici per le presidenziali del 2020. Biden, che ha 76 anni, ha avuto una lunghissima carriera in politica, culminata con la nomina a vice presidente durante la presidenza di Barack Obama, di cui Biden è diventato anche stretto amico. Di una possibile candidatura di Biden si parlava da tantissimo tempo – e se ne era già parlato nel 2016, quando fu poi eletto Trump – ma lui si è sempre mostrato molto vago. Il Wall Street Journal dice che Biden presenterà la sua candidatura con un video che potrebbe essere diffuso già mercoledì prossimo; il New York Times ha invece scritto che Biden ha cominciato a raccogliere finanziamenti per la campagna elettorale.

I candidati per le primarie dei Democratici sono già moltissimi e al momento i più famosi sono Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Cory Booker, Kamala Harris, Julián Castro, Beto O’Rourke e Pete Buttigieg.