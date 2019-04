Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

I giorni di Pasqua e del “Lunedì dell’Angelo” (più noto con il nome di Pasquetta) attirano sempre grandi attenzioni per le previsioni meteo, e grandi aspettative per un weekend di bel tempo che permetta a tutti di godersi eventuali grigliate all’aperto, scampagnate o giornate al mare. Purtroppo, Pasqua e Pasquetta sono anche famose per disattendere queste aspettative, soprattutto la seconda, causando tutta una serie di riorganizzazioni dei progetti, ricerche dell’ultimo minuto di posti al chiuso e seccature varie. Vediamo se sarà il caso anche di quest’anno.

Previsioni meteo per Pasqua

A Pasqua la giornata dovrebbe cominciare bene, con nuvole sparse in tutta la penisola ma senza pioggia. Poi, di pomeriggio, dovrebbe peggiorare in Sardegna e in Toscana, mentre di sera peggiorerà anche in Umbria, nel Lazio, in Molise e in Basilicata. A notte inoltrata ci saranno schiarite.

Previsioni meteo per Pasquetta

Come da tradizione, le condizioni meteo per Pasquetta non saranno ideali: di mattina pioverà in Emilia-Romagna e al confine con Toscana e Marche. Poi, di pomeriggio, comincerà a piovere anche in molte regioni del Sud: Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata, mentre di sera verranno risparmiate dalla pioggia solamente Sicilia, Sardegna, Lombardia e Nord-Est.

La notte di lunedì la situazione sarà pessima praticamente in tutta Italia, ma a quel punto dovreste aver finito scampagnate e grigliate varie, a meno che non abbiate in programma dei baccanali lunghi giornate intere.