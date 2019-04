Barcellona-Manchester United, per la semifinale di Champions League

In contemporanea con Juventus-Ajax, questa sera alle 21 si gioca Barcellona-Manchester United, l’altra partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League in programma oggi. All’andata, disputata una settimana fa in Inghilterra, il Barcellona era riuscito a vincere 1-0 in trasferta. La vittoria dà al Barcellona un buon vantaggio per il ritorno, anche se non così ampio da garantire la certezza della qualificazione: possono passare il turno con qualsiasi pareggio, mentre al Manchester serve una vittoria con almeno due gol segnati. La vincente di stasera si qualificherà alle semifinali, dove incontrerà la vincente del quarto di finale tra Liverpool e Porto, la cui partita di ritorno è in programma domani (all’andata ha vinto il Liverpool 2-0).

Una settima fa all’Old Trafford il Barcellona aveva controllato abbastanza agevolmente la partita, conclusa con uno netto 60 per cento di possesso palla e zero tiri in porta da parte dello United, che al Camp Nou difficilmente riuscirà a fornire una prestazione diversa per ribaltare il risultato. L’impressione è che la qualificazione sia in mano del Barcellona, e che solo una sua prestazione deludente possa dare qualche possibilità allo United. La forza della squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer — che da giocatore, al Camp Nou, segnò il gol che fece vincere allo United un’incredibile finale di Champions League — non sta tanto nella qualità del gioco, ma nell’unità ritrovata dei suoi giocatori, alcuni dei quali di grande qualità, e nello studio degli avversari, come dimostrato nella rimonta agli ottavi contro il Paris Saint-Germain, fermato in attacco e colpito nelle poche occasioni avute.

Il Barcellona però è tra le grandi favorite di questa edizione della Champions League. Ha già quasi vinto il campionato spagnolo ed è una squadra molto più solida e dallo stile di gioco più consolidato rispetto al PSG. Per batterla partendo da una posizione di svantaggio è indispensabile che il reparto difensivo sia impeccabile, cosa che al Manchester United non capita quasi mai nelle partite più impegnative. A differenza del Barcellona, che si presenta alla partita di stasera con la rosa quasi al completo, Solskjaer dovrà inoltre gestire le assenze di Luke Shaw, squalificato, e degli infortunati Eric Bailly e Antonio Valencia.

Le probabili formazioni di Barcellona-United

Barcellona (4-3-3) ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Suarez, Dembelé

Manchester United (4-3-3) De Gea; Dalot, Lindelof, Smalling, Young; Fred, Pogba, McTominay; Lingard, Rashford; Lukaku