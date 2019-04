Il Liverpool ha battuto il Porto 2-0 nell’andata dei quarti di Champions League

Come era stato ampiamente previsto, il Liverpool ha battuto 2-0 il Porto nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League grazie ai gol segnati nel primo tempo da Naby Keita e Roberto Firmino. La partita di ritorno è in programma a Porto il prossimo 17 aprile: la vincente si qualificherà alle semifinali, dove affronterà una fra Manchester United e Barcellona.

Quello tra Liverpool-Porto è probabilmente è il quarto di finale più squilibrato del torneo. Da una parte c’è il Liverpool vice campione d’Europa, attualmente primo in Premier League e nuovamente tra le favorite per la vittoria della Champions League. Dall’altra c’è il Porto, la più debole sulla carta fra le otto ancora in corsa, arrivato ai quarti dopo aver passato il gruppo meno competitivo della fase a gironi e dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di finale per un soffio ai tempi supplementari.