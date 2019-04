Le previsioni meteo per domani, martedì 16 aprile

Le previsioni meteo per martedì sono leggermente migliori di quelle dei giorni scorsi, è prevista pioggia solo in alcune zone costiere di Puglia e Calabria, mentre nel resto della Penisola sarà al massimo nuvoloso, soprattutto al Centro e al Nord dove i cieli saranno sostanzialmente coperti per tutto il giorno, ma dove non dovrebbe più piovere. Le temperature massime saranno sotto i venti gradi.

Previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una giornata grigia e nuvolosa, con poco vento e con temperature nella norma, ma senza sole: potrebbe esserci quella luce biancastra un po’ fastidiosa oppure, se le nuvole saranno più spesse, un bel grigiore novembrino.

Previsioni meteo per Milano

Anche a Milano, martedì, ci sarà il cielo coperto da nuvole tutto il giorno, tranne forse di mattina presto quando potrebbe uscire uno spicchio di sole, il che sarebbe auspicabile dopo il weekend di piogge londinesi. Dopotutto la settimana era iniziata bene.