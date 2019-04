Le previsioni del meteo per domani, lunedì 15 aprile

Dopo un weekend in cui ha piovuto in gran parte d’Italia, domani la situazione dovrebbe leggermente migliorare. Al Nord ci sarà un cielo molto nuvoloso per tutta la giornata, con qualche rovescio al mattino sulle Alpi occidentali e nel pomeriggio anche sui rilievi orientali e sull’Appennino emiliano. Al Centro ci saranno rovesci sparsi sulle regioni adriatiche, con qualche temporale sui rilievi superiori ai 1300 metri. Per il resto si prevedono molte nubi, che tenderanno a diradarsi verso sera. Si prevede ancora un po’ di maltempo al Sud, in particolare sulle coste della Campania, e in Calabria e Basilicata: nel pomeriggio le piogge diminuiranno gradualmente, fino a interrompersi del tutto in serata.

Il meteo a Roma

Si prevede un lunedì molto nuvoloso a Roma, ma almeno non dovrebbe piovere. Le temperature saranno nella media stagionale, con minime di 8 gradi al mattino presto e massime di 20 nel tardo pomeriggio.

Il meteo a Milano

Per domani a Milano si prevede po’ di nebbia nelle prime ore della giornata e poi ampie schiarite nel pomeriggio. Le temperature minime saranno di 8 gradi, mentre le massime toccheranno i 16 gradi verso le 14.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.