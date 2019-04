Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Canale 5 c’è di nuovo il Grande Fratello – quello con gente normale e non più i VIP, però –, su Rai Uno c’è invece una replica di un episodio di Montalbano e poi ci sono i soliti talk show del lunedì. Ma se siete in vena di film potete scegliere tra ben tre diverse saghe cinematografiche che hanno fatto la storia: c’è uno degli episodi di Star Wars, anche se non della trilogia più apprezzata, il terzo capitolo di Rocky, quello di Eye of the Tiger e di Mr. T nel ruolo del pugile rivale per intenderci, e Il buono, il brutto, il cattivo. Oppure c’è la prima puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones, se proprio non riuscite più ad aspettare.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi

Replica dell’episodio Come voleva la prassi, tratto dai tre racconti di Andrea Camilleri Come voleva la prassi, La revisione e Come contò Aulo Gellio.

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, con comici provenienti soprattutto – avete indovinato – dal Sud Italia.

🎵E se domani… è un altro giorno, oggi è il giorno di #MadeinSud❗📺

La settima puntata stasera, alle 21.20, su #Rai2 pic.twitter.com/PjP0NRCFua — Rai2 (@RaiDue) April 15, 2019

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste di Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci.

#Report lunedì 21.20 @RaiTre

L'inchiesta di @EmanueleBellano: ministri e sottosegretari che indossano in pubblico giacche e divise di Polizia, Vigili del fuoco, Carabinieri, Esercito sanno dove e da chi sono prodotte, quanto costano, chi ci guadagna?https://t.co/IZTsUNTy3s — Report (@reportrai3) April 14, 2019

Rete 4

21.30 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – Grande Fratello

Sedicesima edizione del reality show in cui 14 concorrenti devono vivere per 64 giorni nella stessa casa, osservati dalle telecamere. Anche l’edizione di quest’anno, come quella dell’anno scorso, è condotta da Barbara d’Urso.

La nostra @carmelitadurso a @forummediaset svela, in esclusiva, alcune novità della nuova edizione di #GF16! Appuntamento a stasera in prima serata su #Canale5! pic.twitter.com/sKxaUnpv7f — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2019

Italia Uno

21.25 – Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith

Terzo capitolo della seconda trilogia di Star Wars, che fa da prequel alla prima trilogia. Uscì nel 2005 anche se non fu tra i più apprezzati film della saga da parte dei fan, anzi, e racconta un po’ di cose su come Darth Vader è diventato Darth Vader. Intanto è stato diffuso il primo trailer del nuovo film di Star Wars, il nono della saga, che uscirà nei cinema il 20 dicembre e si chiamerà The rise of Skywalker: qui lo trovate spiegato.

La 7

21.15 – Body of proof

Quattro puntate della serie tv che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.

TV8

21.30 – Rocky III

Film del 1982 diretto e interpretato da Sylvester Stallone, terzo capitolo della più famosa saga sul pugilato di sempre. È quello di Eye of the Tiger, di Mr. T nel ruolo del pugile rivale e del debutto cinematografico del wrestler Hulk Hogan.

Rai Movie

21.10 – Il buono, il brutto, il cattivo

Celebre film western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cliff e Eli Wallach, musicato da Ennio Morricone. Venne girato nel 1966 e quando uscì non ebbe molto successo tra i critici, ma oggi è considerato uno dei capolavori del genere “spaghetti western”. È il terzo capitolo della cosiddetta “trilogia del dollaro”.

Iris

21.00 – Nessuna verità

Film thriller del 2008 diretto da Ridley Scott con Russell Crowe e Leonardo DiCaprio, che racconta di un infiltrato della CIA in una cellula terroristica di al Qaida.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Nella tana dei lupi

Sky Cinema Family

21.00 – I Flinstones