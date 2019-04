Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano a molti utenti

Molti utenti online stanno segnalando di avere problemi a usare Facebook, Instagram e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone, postando su Twitter messaggi con gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Sia Instagram che WhatsApp sono servizi controllati da Facebook. Anche Messenger, il servizio di messaggistica di Facebook, non funziona. Il guasto per il momento sembra riguardare soprattutto l’Europa, ma ci sono segnalazioni anche dagli Stati Uniti. Lo scorso 13 marzo c’era stato un problema simile e per diverse ore Facebook, Instagram e Whatsapp non avevano funzionato per molti utenti: in quel caso Facebook aveva spiegato il malfunzionamento parlando della conseguenza di una «modifica nella configurazione dei server».

