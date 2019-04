Manchester United-Barcellona in TV e in streaming

Manchester United-Barcellona è una delle due partite valide per i quarti di finale di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 allo stadio Old Trafford di Manchester. È l’incontro fra due delle squadre di calcio più ricche al mondo: ma se il Barcellona è da anni in cima al calcio spagnolo ed europeo, il Manchester United sta ancora faticando a tornare ai livelli raggiunti con il suo storico allenatore scozzese Sir Alex Ferguson. L’ingaggio di Ole Gunnar Solskjaer — recentemente confermato per i prossimi tre anni — ha rilanciato la stagione della squadra, riportandola in corsa per le prime quattro posizioni in Premier League e a un improbabile quarto di finale di Champions League. Il Barcellona, invece, ha il titolo spagnolo in tasca ed è tra le grandi favorite per la vittoria del torneo più ambito del calcio europeo, che non vince dal 2015.

Dove vedere Manchester United-Barcellona

Manchester United-Barcellona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Per i prossimi tre anni le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha acquistato i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana.

Le probabili formazioni di Manchester United-Barcellona

Manchester United (4-3-3) De Gea; Young, Smalling, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho