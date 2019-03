Ole Gunnar Solskjær sarà l’allenatore del Manchester United per i prossimi tre anni

Il Manchester United ha annunciato che Ole Gunnar Solskjær sarà l’allenatore della squadra per le prossime tre stagioni. Solskjær, che ha 45 anni, è norvegese ed era stato attaccante del Manchester United dal 1996 al 2007, era stato chiamato ad allenare la squadra lo scorso dicembre per sostituire José Mourinho. Con Solskjær in panchina il Manchester United ha ottenuto una serie di risultati molto positivi, riuscendo anche a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League a cinque anni dall’ultima volta. «Gli ultimi mesi – ha detto Solskjær – sono stati un’esperienza fantastica e voglio ringraziare tutti gli allenatori, i giocatori e lo staff tecnico per il lavoro che hanno fatto. Questo è il lavoro che ho sempre sognato e sono molto eccitato per avere la possibilità di guidare la squadra ancora a lungo, sperando di ottenere il successo che i nostri meravigliosi tifosi si meritano».