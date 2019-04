Liverpool-Porto in TV e in streaming

Liverpool-Porto è una delle due partite di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 21 allo stadio Anfield Road di Liverpool. È probabilmente il quarto di finale più squilibrato del torneo. Da una parte c’è il Liverpool vice campione d’Europa, attualmente primo in Premier League e nuovamente tra le favorite per la vittoria della Champions League. Dall’altra c’è il Porto, la più debole sulla carta fra le otto ancora in corsa, arrivato ai quarti dopo aver passato il gruppo meno competitivo della fase a gironi e dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di finale per un soffio ai tempi supplementari.

Dove vedere Liverpool-Porto

Liverpool-Porto sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Per i prossimi tre anni le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha acquistato i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana.

Le probabili formazioni di Liverpool-Porto

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Milner; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané

Porto (4-3-3) Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles; Otavio, Danilo, Corona; Brahimi, Marega, Soares