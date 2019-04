Serraj prova a respingere Haftar, in Libia

Sabato, in un discorso trasmesso in televisione, il primo ministro libico Fayez al Serraj, capo del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e dall’Italia, ha accusato il maresciallo Khalifa Haftar di voler compiere un colpo di stato, annunciando che l’esercito governativo respingerà «con forza e fermezza» l’avanzata delle Forze armate libiche (LNA), il gruppo armato di Haftar.

L’avanzata verso Tripoli, capitale del paese e sede del governo di Serraj, era cominciata venerdì: ora si trovano nella zona dell’ex aeroporto internazionale della città, che dal 2014 non è più usato perché molto danneggiato, dove si sono scontrate con i gruppi armati legati a Serraj. La situazione non è chiarissima, ma la comunità internazionale da giorni fa appelli alla pace preoccupata che possa nascerne un conflitto più esteso.

L’LNA aveva detto ieri di aver preso il controllo dell’ex aeroporto, che si trova a sud di Tripoli e che sarebbe stata una conquista più che altro simbolica: ma non è ben chiaro come stiano davvero le cose, visto che un funzionario dell’esercito governativo ha detto sabato ad Al Jazeera che la zona è stata riconquistata. Sabato l’Aviazione Libica, che sostiene il governo di Serraj, ha compiuto alcuni attacchi aerei su un’area circa 50 chilometri a sud di Tripoli. L’LNA dice che nessuno dei suoi uomini è stato colpito, ma che risponderà agli attacchi.

La Libia oggi è divisa tra la zona controllata dal governo riconosciuto dalla comunità internazionale – quella più popolosa, attorno a Tripoli appunto – e la maggior parte del paese controllata da Haftar. È una conseguenza della deposizione, nel 2011, del dittatore Muammar Gheddafi. Negli ultimi mesi c’erano stati vari tentativi di mediazione tra Serraj e Haftar (un generale inizialmente fedele a Gheddafi, poi da lui esiliato), compresa la conferenza di Palermo organizzata nel novembre 2018 dall’Italia. Si erano poi nuovamente incontrati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, alla fine di febbraio e in quell’occasione avevano stabilito che fosse necessario organizzare delle elezioni.

Secondo gli esperti, l’avanzata verso Tripoli di questi giorni è un tentativo di Haftar di mettersi in una posizione di forza in vista della conferenza delle Nazioni Unite, prevista nella città di Ghadames la prossima settimana: un funzionario dell’ONU ha detto sabato che per ora l’intenzione è di svolgerla comunque. Non è chiaro se Haftar abbia le risorse militari necessarie per conquistare Tripoli, anche se diversi analisti credono di no: l’impressione è che sovrastimi le sue forze, visto che non è nemmeno a capo di un vero esercito ma più che altro di una coalizione di milizie ribelli.

Per via dell’avanzata dell’LNA, la compagnia petrolifera italiana Eni ha deciso di evacuare il suo personale presente in Libia: a Tripoli, nel giacimento di Wafa in Tripolitania e in quello di El Feel, nel sud del paese, zona controllata da Haftar. I cittadini di Tripoli intanto hanno cominciato a fare provviste di cibo e carburante secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Agence France-Presse.