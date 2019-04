Tim Ryan si è candidato alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020

Il deputato statunitense Tim Ryan si è candidato alle primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2020: i candidati Democratici alle primarie sono diventati quindi 17. Ryan ha 45 anni ed è al Congresso dal 2003, dov’è stato eletto deputato dello stato dell’Ohio. Nel 2016 si candidò contro l’attuale presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi per prendere il suo posto come leader del Partito Democratico alla Camera, ottenendo un terzo dei voti. La sua candidatura alle primarie era stata annunciata da tempo, ma è diventata ufficiale solo oggi. Ryan punta in particolare sul sostegno della classe lavoratrice.

Oltre a Ryan, al momento gli altri candidati principali per le primarie dei Democratici sono Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Cory Booker, Kamala Harris,Tulsi Gabbard, Julián Castro, Amy Klobuchar e Beto O’Rourke.